Сбер в Крыму – не всерьёз и не надолго?

Вот новый переход На днях стало известно о возвращении в Крым российского Сбербанка. Не знаем, стоит ли напоминать, что ещё в украинском Крыму этот ведущий коммерческий банк, да и не он один, работал, и работал неплохо.
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