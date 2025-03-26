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Хитрый ход? Польша сделала заявление о войне: протянутая рука в сторону ЕС

Хитрый ход? Польша сделала заявление о войне: протянутая рука в сторону ЕС

Луковский также отметил, что особенно острый дефицит боеприпасов наблюдается для старого оружия. Он уточнил, что ситуация с запасами варьируется в зависимости от типа вооружения и техники, особенно для устаревших образцов, для которых в настоящее время не производится новых боеприпасов, а имеющиеся запасы относятся к временам, когда эти средства еще были актуальны.

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