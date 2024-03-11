7 причин выбрать отдых на «локальных островах» Мальдив

<p>Мальдивы - это уникальное и эксклюзивное место для отдыха. Расположенный в сердце Индийского океана, этот тропический архипелаг состоит из более чем 1000 островов и предлагает потрясающие пляжи, яркие лагуны и разнообразную подводную жизнь.