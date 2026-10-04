Медведев дал интервью иранскому телевидению

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран об условиях мирного урегулирования на Украине, рисках реализации худшего сценария в Армении, позиции Москвы по конфликту в Иране, а также манипуляции общественным мнением в Европе.