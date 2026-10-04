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Медведев дал интервью иранскому телевидению

Медведев дал интервью иранскому телевидению

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран об условиях мирного урегулирования на Украине, рисках реализации худшего сценария в Армении, позиции Москвы по конфликту в Иране, а также манипуляции общественным мнением в Европе.

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