Хуситы заявили, что установили контроль над местом проживания главы Йемена

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) 5 октября заявило об установлении контроля над двумя районами в провинции Таиз на юго-западе Йемена, в том числе о захвате места проживания председателя президентского руководящего совета Йемена Рашада Мухаммеда аль-Алими.