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Анчелотти об 1:3 от «Атлетико»: «Когда команда не делает то, что должна, это моя ответственность. Я мог справиться лучше, мы расстроены и злы»

Анчелотти об 1:3 от «Атлетико»: «Когда команда не делает то, что должна, это моя ответственность. Я мог справиться лучше, мы расстроены и злы»

«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура Ла Лиги, дважды пропустив к 18-й минуте. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.

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