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Царьград

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Авария в Омске: 44 объекта без тепла в 20-градусный мороз

Авария в Омске: 44 объекта без тепла в 20-градусный мороз

В Омске, в Октябрьском округе, на фоне 20-градусных морозов, произошла авария на тепловых сетях. 44 объекта, включая 39 многоквартирных домов, остались без отопления.

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