Times узнала о возможном появлении «Финала четырех» в Лиге чемпионов

Футбол , 27 апр, 22:53 0 Газета The Times сообщила о возможном введении «Финала четырех» в Лиге чемпионов по футболу Топ-клубы Европы решили пролоббировать идею замены двухраундовых противостояний в полуфинале Лиги чемпионов на «Финал четырех» с проведением полуфинальных встреч и решающего матча в одном городе Эмблема Лиги чемпионов (Фото: Global Look Press) В Лиге чемпионов по футболу может появиться «Финал четырех» вместо двухраундовых противостояний на полуфинальной стадии, сообщает The Times.