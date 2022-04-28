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Times узнала о возможном появлении «Финала четырех» в Лиге чемпионов

Times узнала о возможном появлении «Финала четырех» в Лиге чемпионов

Футбол , 27 апр, 22:53  0  Газета The Times сообщила о возможном введении «Финала четырех» в Лиге чемпионов по футболу Топ-клубы Европы решили пролоббировать идею замены двухраундовых противостояний в полуфинале Лиги чемпионов на «Финал четырех» с проведением полуфинальных встреч и решающего матча в одном городе Эмблема Лиги чемпионов (Фото: Global Look Press) В Лиге чемпионов по футболу может появиться «Финал четырех» вместо двухраундовых противостояний на полуфинальной стадии, сообщает The Times.

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