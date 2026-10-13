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Строительство 21 века

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Трёхколёсная экзотика МТЗ: как мотоблок превратился в мини-трактор с мотоциклетным рулём

Трёхколёсная экзотика МТЗ: как мотоблок превратился в мини-трактор с мотоциклетным рулём

Когда речь заходит о малогабаритной технике для частного хозяйства, большинство сразу представляет классический мотоблок или небольшой четырёхколёсный трактор.

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