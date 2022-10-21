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Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало». У него 6 хитов и 4 минуты штрафа за 21:23

Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало». У него 6 хитов и 4 минуты штрафа за 21:23

Никита Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало». Защитник «Калгари» отметился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:6).

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