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Порядок, государство

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"Просто позор": французы обрушились на Макрона после расправы над Федоровой

"Просто позор": французы обрушились на Макрона после расправы над Федоровой

Париж замораживает активы Ксении Федоровой, пишет Le Figaro. Французы поддержали российскую колумнистку и выразили негодование: в действиях правительства Макрона они увидели удар по свободе слова и настоящую одержимость Путиным.

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