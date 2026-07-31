"Просто позор": французы обрушились на Макрона после расправы над Федоровой

Париж замораживает активы Ксении Федоровой, пишет Le Figaro. Французы поддержали российскую колумнистку и выразили негодование: в действиях правительства Макрона они увидели удар по свободе слова и настоящую одержимость Путиным.
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