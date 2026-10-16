Россия и США нашли общую тему для сотрудничества — дата-центры и атомная энергия Россия и США обсуждают совместные проекты в сфере центров обработки данных, в том числе с использованием мощностей российских атомных электростанций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым