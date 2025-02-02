МИД России назвал терактом удар ВСУ по интернату в Судже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар Вооруженных сил Украины по интернату в Судже терактом и заявила, что ответственными за это являются все страны, предоставляющие вооружения Киеву.
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