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МИД России назвал терактом удар ВСУ по интернату в Судже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар Вооруженных сил Украины по интернату в Судже терактом и заявила, что ответственными за это являются все страны, предоставляющие вооружения Киеву.

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