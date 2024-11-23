С 1 декабря: водителей ожидает неожиданный сюрприз – лишение прав за выезд за город на личном авто! Юлия ЧелкановаС приближением зимы автовладельцы начинают задумываться о поездках за город, чтобы насладиться свежим воздухом и природой.