С 1 декабря: водителей ожидает неожиданный сюрприз – лишение прав за выезд за город на личном авто! Юлия ЧелкановаС приближением зимы автовладельцы начинают задумываться о поездках за город, чтобы насладиться свежим воздухом и природой.
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