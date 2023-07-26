Визит Шойгу в КНДР – важная веха выстраивания новых отношений с этой соседней дружественной страной И одновременно предупреждение сколачиваемому Вашингтоном и Токио "дальневосточному НАТО" Известие о том, что 25-27 июля министр обороны России Сергей Шойгу посетит КНДР по официальному приглашению Пхеньяна, будет с большим вниманием встречено в мире как свидетельство отхода Москвы от навязанных США и их сателлитами экономических и иных санкций в отношении борющегося против американского империализма северокорейского народа.
США отправили в Корею подлодку, Россия – Сергея Шойгу
Комментарии
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Владимир Соловьев
Подлодки США для КНДР, с её современными ракетами, не проблема. Проблема для США остаться в живых.
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12 час.
Александр Рожков
https://youtu.be/U_gKeS5M3xc
Кошкин дом (1958) по сказке С. МАРШАКА
YouTube
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2 час.
Игорь Василевский
Что то подсказывает, что министр поехал за боеприпасами... Самое время...
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2 час.
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