Оценивая текущее положение дел вокруг возможных переговоров по украинскому конфликту, военкор Александр Сладков подчеркнул, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский показывает незаинтересованность в мирном урегулировании и диалоге.
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