В Новосибирске вынесли приговор за контрабанду плащей к ОЗК

Карасукский районный суд вынес приговор некоему Уулу Базарбаю. Он, будучи неофициальным работником транспортной компании ООО «Караван», за вознаграждение постарался перевезти через границу плащи к ОЗК и сами защитные костюмы.
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