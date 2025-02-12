Объекты, сгенерированные ИИ, и объекты, создаваемые человеком с использованием ИИ, – суть различий

К сегодняшнему выступлению в Государственной Думе на заседании рабочей группы по разработке законопроекта об искусственном интеллекте (далее – ИИ) я разобрала ряд вопросов, относящихся к объектам, которые создаются ИИ / с помощью ИИ.
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