В сообщении о решении Индии не нарушать антироссийские санкции усомнились

Индия не занимается перевозкой и страхованием перевозок российской нефти, поэтому потолок цен никак не отражается на нефтяных контрактах Москвы и Нью-Дели, объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.