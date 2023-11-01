Европа загоняет «наших» азиатов в угол, азиаты хитрят

ЕС пытается перекрыть каналы «параллельного импорта» в Россию, но степь — большая, горы — высокие Ирина Гусева Фото: Vladimir Baranov/ Globallook Press Материал комментируют: Елена Супонина Сергей Абашин Страны Центральной Азии пообещали Евросоюзу продолжить взаимодействие в обходе антироссийский санкций.
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