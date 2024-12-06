Константин Бондаренко: Бить технологов от истории их же схемами

Украинский политолог Константин Бондаренко в своем телеграм-канале опубликовал текст о поэтапной технологии отказа украинцев от собственной истории и конструировании нового идеологического и исторического продукта.
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