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Лента новостей Крыма

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Главные новости Крыма: 26 сентября

Главные новости Крыма: 26 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму проходят масштабные учения территориальной обороны против диверсионных групп.

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