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"Я чувствовала себя несчастной". Пелагея призналась, что готова к новым отношениям после скандального развода

"Я чувствовала себя несчастной". Пелагея призналась, что готова к новым отношениям после скандального развода

40-летняя певица Пелагея заявила, что восстановилась после скандального развода с хоккеистом Иваном Телегиным и готова к новым отношениям.

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