Прятавшихся боевиков ВСУ «сожрал» «Аллигатор»: Карта специальной военной операции на Украине на 22 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПрятавшихся боевиков ВСУ «сожрал» «Аллигатор», в рамках Специальной военной операции на Украине – с этой новости начался очередной день для российских военных корреспондентов.