В зоне СВО на Украине украинский беспилотник убил военнослужащего из Ростовской области

Мобилизованный боец из донского региона попал под безжалостную атаку дронов-камикадзе ВСУ.Накануне стало известно о том, что украинский беспилотный летательный аппарат безжалостно убил 31-летнего военнослужащего ВС России из Ростовской области Сергея Геталова.