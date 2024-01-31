В зоне СВО на Украине украинский беспилотник убил военнослужащего из Ростовской области

Мобилизованный боец из донского региона попал под безжалостную атаку дронов-камикадзе ВСУ.Накануне стало известно о том, что украинский беспилотный летательный аппарат безжалостно убил 31-летнего военнослужащего ВС России из Ростовской области Сергея Геталова.
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