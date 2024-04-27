Снайпер ВС РФ рассказал о ликвидации в зоне СВО наемников-афроамериканцев

Российский снайпер с позывным Дым из Новой Каховки Херсонской области рассказал 27 апреля, как он ликвидировал нескольких темнокожих наемников из США во время взятия Светлодарской тепловой электростанции.
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