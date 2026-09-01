Летняя кампания Зеленского, направленная на принуждение России к завершению конфликта, не достигла заявленной цели, а российская сторона за это время укрепила свои позиции.
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