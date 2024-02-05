FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 743 подписчика

В Кузбассе толпа со стрельбой отбила пьяного водителя у гаишника

В Кузбассе толпа со стрельбой отбила пьяного водителя у гаишника

Вооруженные люди окружили правоохранителя, чтобы освободить нетрезвого водителя. В Кузбассе вооруженные мужчины на четырех машинах угрожали убийством инспекторам ГИБДД в случае, если он не отпустит задержанного водителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вад Кук
А у гаишника оружия не было когда его избивали когда же у нас разрешат применять табельное не боясь сто за это применение его самого посадят
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх