В Кузбассе толпа со стрельбой отбила пьяного водителя у гаишника

Вооруженные люди окружили правоохранителя, чтобы освободить нетрезвого водителя. В Кузбассе вооруженные мужчины на четырех машинах угрожали убийством инспекторам ГИБДД в случае, если он не отпустит задержанного водителя.
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