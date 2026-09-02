В российских школах появится обязательный предмет «История нашего края».

Обществознание в российских школах с этого учебного года будут изучать только с 9 по 11 классы. Как пишет РБК со ссылкой на Минпросвещения, в прошлом году предмет исключили из программы шестых и седьмых классов, а с 1 сентября этого года - из восьмых.