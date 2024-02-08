Аппарат бизнес-омбудсмена опросит предпринимателей о том, как технологическое обновление влияет на сокращение числа рабочих мест

Об этом заявили участники круглого стола на тему «Обсуждение итогов опроса предпринимателей о состоянии бизнеса и экономике и подходов к проведению опросов в будущем», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и Институтом экономики роста им.