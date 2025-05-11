Магнитные бури 11 мая: ученые дали прогноз

Ученые рассказали о магнитной буре 11 мая в России.Будет ли магнитная буря 11 мая и как будут себя чувствовать метеозависимые люди, читайте в материале «Царьграда», В первые дни мая магнитосфера Земли была крайне неспокойной: 2 и 3 мая наблюдались сильные магнитные бури, а в остальные дни магнитосфера Земли была возмущенной.