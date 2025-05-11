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Магнитные бури 11 мая: ученые дали прогноз

Магнитные бури 11 мая: ученые дали прогноз

Ученые рассказали о магнитной буре 11 мая в России.Будет ли магнитная буря 11 мая и как будут себя чувствовать метеозависимые люди, читайте в материале «Царьграда», В первые дни мая магнитосфера Земли была крайне неспокойной: 2 и 3 мая наблюдались сильные магнитные бури, а  в остальные дни магнитосфера Земли была возмущенной.

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