Новосибирский НЗИВ втрое увеличивает скорость изготовления взрывчатки

Областная господдержка помогла начать на Новосибирском заводе искусственного волокна Госкорпорации Ростех (НЗИВ) запуск нового оборудования на производстве полимерных корпусов для промышленных взрывчатых веществ.
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