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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский НЗИВ втрое увеличивает скорость изготовления взрывчатки

Новосибирский НЗИВ втрое увеличивает скорость изготовления взрывчатки

Областная господдержка помогла начать на Новосибирском заводе искусственного волокна Госкорпорации Ростех (НЗИВ) запуск нового оборудования на производстве полимерных корпусов для промышленных взрывчатых веществ.

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