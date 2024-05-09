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На Орловщине прошёл первый в текущем году автопробег в честь Великой Победы

На Орловщине прошёл первый в текущем году автопробег в честь Великой Победы

Его провели общественные организации Болхова:  местные отделения КПРФ, Союза советских офицеров, Всероссийского женского союза «Надежда России», Хуторского Казачьего общества, воинов-афганцев и участников боёв в горячих точках, ДОСААФ.

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