На Орловщине прошёл первый в текущем году автопробег в честь Великой Победы

Его провели общественные организации Болхова: местные отделения КПРФ, Союза советских офицеров, Всероссийского женского союза «Надежда России», Хуторского Казачьего общества, воинов-афганцев и участников боёв в горячих точках, ДОСААФ.
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