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Парламентская газета

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Делегация Эквадора приедет в Москву из-за ситуации с бананами

Делегация Эквадора приедет в Москву из-за ситуации с бананами

Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой бананов в Россию.

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Комментарии
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нл
николай лебедев
Пусть подавятся своими бананами, на крайний случай америкосам отдадут в придачу к той технике, которую передали.
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11 час.
Виктор Луговой
Ох, зря едут... Пока будут ехать, мы в ихних бананьях найдём, для комплекту к мухе-горбатке, ышшо и саранчу-горбатку. Просто до сих пор мы не утруждались поискать, - ну, так поищем и найдём.
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2 час.

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