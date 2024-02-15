Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой бананов в Россию.
Делегация Эквадора приедет в Москву из-за ситуации с бананами
Комментарии
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нл
николай лебедев
Пусть подавятся своими бананами, на крайний случай америкосам отдадут в придачу к той технике, которую передали.
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11 час.
Виктор Луговой
Ох, зря едут... Пока будут ехать, мы в ихних бананьях найдём, для комплекту к мухе-горбатке, ышшо и саранчу-горбатку. Просто до сих пор мы не утруждались поискать, - ну, так поищем и найдём.
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2 час.
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