Делегация Эквадора приедет в Москву из-за ситуации с бананами

Виктор Луговой

Ох, зря едут... Пока будут ехать, мы в ихних бананьях найдём, для комплекту к мухе-горбатке, ышшо и саранчу-горбатку. Просто до сих пор мы не утруждались поискать, - ну, так поищем и найдём.