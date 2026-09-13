Как приготовить яблочный зефир

Тетушка Кототуча делится рецептом нежного лакомства. 123RF/legion-media.ru Невесомый, тающий во рту, с легкой кислинкой и натуральным ароматом — домашний зефир совсем не похож на тот, что лежит на полках супермаркетов.
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