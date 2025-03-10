Футбольный клуб «Челябинск» уступил в домашнем матче «Ленинградцу»

Хозяева поля не смогли порадовать победой при равной игре. К первой игре челябинцев в решающем этапе Первенства LEON-Второй Лиги России по футболу на стадионе «Центральный» был по-настоящему высокий интерес у болельщиков.
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