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Футбольный клуб «Челябинск» уступил в домашнем матче «Ленинградцу»

Футбольный клуб «Челябинск» уступил в домашнем матче «Ленинградцу»

Хозяева поля не смогли порадовать победой при равной игре. К первой игре челябинцев в решающем этапе Первенства LEON-Второй Лиги России по футболу на стадионе «Центральный» был по-настоящему высокий интерес у болельщиков.

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