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Царьград

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Астроном Короткий: в сентябре в Подмосковье видны Сатурн и Марс

Астроном Короткий: в сентябре в Подмосковье видны Сатурн и Марс

Астроном Станислав Короткий сообщил, что жителям Подмосковья в сентябре предстоит наблюдать Сатурн с 21:00, Марс после часа ночи и Юпитер ближе к трём часам утра без телескопа.

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