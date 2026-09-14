Астроном Короткий: в сентябре в Подмосковье видны Сатурн и Марс

Астроном Станислав Короткий сообщил, что жителям Подмосковья в сентябре предстоит наблюдать Сатурн с 21:00, Марс после часа ночи и Юпитер ближе к трём часам утра без телескопа.
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