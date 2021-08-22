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С россиян начали брать налог на урожай — сколько придется отдать и за что

С россиян начали брать налог на урожай — сколько придется отдать и за что

Огородный сезон набирает обороты. Люди начинают собирать урожай, который посадили весной. Но не успели они отойти от запретов, штрафов и налогов, которые многие обсуждали в начале лета, как пришла новость о том, что за урожай тоже придется платить.

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