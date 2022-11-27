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Де Рон о Миранчуке: «Иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил: как будто Леша просто ходит по полю, думает по-своему – это здорово»

Мартен де Рон охарактеризовал Алексея Миранчука. «Миранчук – невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в «Аталанте».

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