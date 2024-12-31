РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Объединение на основе взаимной выгоды - это новое в отношениях между бывшими республиками СССР. Не переживут восс...Журналист Боуз за...
  • Е Пронина
    дед мороз это прообраз святого Николая угодника, покровителя деток, так что это вера в бога и есть)и традиция от свят...Почти половина ро...
  • Александр Денисов
    Отлично! к концу третьего года СВО все таки ударили по пороховому заводу... хорошо если попали... а заводик то чей бы...Армия России нане...

Си Цзиньпин отметил высокий уровень доверия между Россией и Китаем

Си Цзиньпин отметил высокий уровень доверия между Россией и Китаем

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой поздравил российского лидера с наступающим Новым годом и отметил рост доверия между странами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх