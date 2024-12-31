Си Цзиньпин отметил высокий уровень доверия между Россией и Китаем

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой поздравил российского лидера с наступающим Новым годом и отметил рост доверия между странами.
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