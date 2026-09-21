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Ивановские новости

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В Ивановской области «Хендай Солярис» устроил цепное ДТП на проспекте Ленина

В Ивановской области «Хендай Солярис» устроил цепное ДТП на проспекте Ленина

Женщина за рулём врезалась в «Тойоту», остановившуюся на красный. От удара та наехала на ещё одну машину.

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