Жителя Урала осудили за призывы к терроризму и экстремизму

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Уроженец Челябинска, задержанный ФСБ в ноябре 2025 года, признан виновным в призывах к совершению террористических актов против правоохранителей и представителей государственной власти.
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