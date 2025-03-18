Зачем вообще теперь Nvidia игровые GeForce? За два с половиной месяца 2025 года Nvidia продала более 3,5 млн GPU поколения Blackwell, но не геймерам

Компания Nvidia похвасталась, как много GPU Blackwell она продала. Правда, не геймерам. фото WCCF Tech На мероприятии, где в том числе представили ускорители Rubin, которые выйдут в 2026 году, компания заявила, что в этом году, то есть менее чем за три месяца, уже продала 3,6 млн GPU Blackwell.
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