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Газета.ру

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SamMobile: часы Samsung Galaxy Watch9 поступят в продажу по цене от 35 тысяч рублей

Надежный инсайдер Роланд Квандт опубликовал предполагаемые технические характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra 2, а также назвал ожидаемые цены устройств для европейского рынка.

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