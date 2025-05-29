Сафонов испугался НХЛ или поедет в СКА? Почему сохранение Ильи в «Ак Барсе» - тупик

Слухи о решении Сафонова остаться в «Ак Барсе» вызывают смешанные чувства. Сохранение центрфорварда - отличная новость для болельщиков, с другой стороны - форвард в Казани стоит на месте и ничего команде дать уже не сможет.
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