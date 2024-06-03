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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Эдмонтона» Скиннер отразил 53 из 55 бросков в 5-й и 6-й играх серии с «Далласом» (96,4%)

Вратарь «Эдмонтона» был признан первой звездой шестого матча финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2).

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