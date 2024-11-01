Лавров может впервые с начала СВО посетить страну, входящую в Евросоюз

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре 2024 года планирует посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, подтвердила "Ведомостям" официальный представитель министерства Мария Захарова.
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