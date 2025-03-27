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В США обвинили команду Трампа в создании угроз для военных и дипломатов

В США обвинили команду Трампа в создании угроз для военных и дипломатов

Команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности поставила под угрозу американских военных и дипломатов обсуждением военных планов в мессенджере Signal, куда по ошибке был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.

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