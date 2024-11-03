Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ теплее Прогнозируется от -2℃ до +7℃ ❄ Облачно с прояснениями, небольшой снег • 02:00: ️ -2℃ 13 ☂️ 2% • 05:00: ☁️ +1℃ 13 ☂️ 4% • 08:00: ☁️ +3℃ 13 ☂️ 15% • 11:00: ❄️ +3℃ 13 ☂️ 91% • 14:00: ️ +7℃ 13 ☂️ 60% • 17:00: ️ +4℃ 13 ☂️ 23% • 20:00: ☁️ +2℃ 13 ☂️ 24% • 23:00: ️ 0℃ 13 ☂️ 28% Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера.