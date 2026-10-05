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100 дюймов с расстояния 2,2 м, частота 240 Гц, четыре динамика Dolby HiFi. Представлен лазерный проектор Hisense Vidda Big Eye M2 Pro

100 дюймов с расстояния 2,2 м, частота 240 Гц, четыре динамика Dolby HiFi. Представлен лазерный проектор Hisense Vidda Big Eye M2 Pro

Vidda Big Eye M2 Pro получил трехцветный лазер, крупный 0,47-дюймовый DMD-чип, HDMI 2.1 и поворотный механизм для проекции в любом направлении Hisense представила флагманский проектор Vidda Big Eye M2 Pro с трехцветным лазерным источником света и яркостью 1800 CVIA.

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